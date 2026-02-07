全日本プロレス７日の新木場大会で、大森北斗（３０）率いる「北斗軍」から離脱した羆嵐（３４）が他花師（４３）と決別の一騎打ちを行った。羆嵐は当初、この日は北斗と決別の一騎打ちを行う予定だった。しかし、直前に北斗がインフルエンザ感染のために欠場。急きょ、北斗軍メンバーの他花師とシングル戦を行った。試合は序盤こそ巨漢同士の肉弾戦となったが、中盤は他花師特有の動きと地獄突きに羆嵐が翻ろうされる展開とな