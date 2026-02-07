アロン化成は、愛犬用クッション「リラクッション」専用のカバーに新色を追加し、発売を開始しました。従来のブラウンに加え、明るいオレンジと華やかなピンクの2色が仲間入りし、全3色のカラーバリエーションから選べるようになりました。 アロン化成「リラクッション用カバー」  価格：5,280円〜（税込）カラー：ブラウン、オレンジ、ピンク材質：ナイロン90％・ポリウレタン10％ 汚れが目立ちにくいブラウ