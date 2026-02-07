日本分析機器工業会(JAIMA)は、AIST Solutionsと計測分析装置の共通データフォーマット「MaiML」普及を目的とした連携協定を2026年2月1日付けで締結しました。産業界のデジタルトランスフォーメーション(DX)推進に向けた重要な一歩となります。 JAIMA「AIST SolutionsとのMaiML普及連携協定」 締結日：2026年2月1日協定名：計測分析装置の共通データフォーマットMaiML普及ならびに実装・運用を通じた利活用の促進を図る