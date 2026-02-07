巨人のエルビス・ルシアーノ投手（２５）が７日、１軍宮崎キャンプで実戦形式のライブＢＰに今キャンプ初登板。最速１５３キロを計測して打者６人をノーヒットと好投した。カウント１―１から実施。皆川を捕ゴロ、門脇を左邪飛、知念を一ゴロ、大城を左飛、岸田を空振り三振、泉口を中飛に抑えた。１９歳でブルージェイズでメジャーデビューした逸材。その後は右肘の故障もあって巨人では育成選手としてプレーしているが、今