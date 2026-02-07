巨人の赤星優志投手（２６）が７日、１軍宮崎キャンプで実戦形式のライブＢＰに今キャンプ初登板。打者７人をノーヒットと好投した。カウント１―１から実施。岸田を空振り三振、大城を見逃し三振、泉口を二ゴロ、中山を二ゴロ、リチャードを三ゴロ、皆川を一ゴロ、門脇を中飛に抑えた。昨年は２２登板で６勝９敗、１２１回を投げて防御率２・６８。激戦の先発争いの中で候補の一人に挙がる。