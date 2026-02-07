大日商事が運営するBerryBeanFARMは、2026年2月7日（土）より、完熟イチゴの摘み取り体験ができる観光農園として一般公開を開始します。千葉県千葉市緑区に位置し、章姫・紅ほっぺ・よつぼしなど複数品種の食べ比べが楽しめる施設です。 BerryBeanFARM「イチゴ狩り」  オープン日：2026年2月7日（土）営業時間：10:00〜料金（税込）：大人（中学生以上）3,200円、小学生2,000円、未就学児800円（30分食べ放題）場所