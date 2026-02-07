◆日本ハム紅白戦（７日・名護）巨人から現役ドラフトで日本ハムに移籍した菊地大稀投手が、移籍後実戦初登板。１回を投げ２安打１失点１奪三振で、最速は１４７キロだった。２回にマウンドに上がると、先頭の有薗は中飛。しかし、続く進藤に左翼二塁打を許すと、上川畑は三直に抑えたが、矢沢に右前適時打を許した。続く今川は変化球で見逃し三振に仕留めたが、悔しげにマウンドを降りた。