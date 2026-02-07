衆議院選挙はあす投開票を迎えます。【映像】各党党首の訴え選挙戦最終日、各党は議席の上積みにむけ最後の訴えを行っています。高市総理大臣は午前中は自民党本部に入り、午後から都内で遊説予定です。自民・高市総裁「『責任ある積極財政』これを皆様に問いたい。過去何十年、日本がやってこなかったことをやろうとしているんですから、審判をいただいてからしかできない」維新・藤田共同代表「自民党の大組織の組織の原理に