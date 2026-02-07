◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第1節福島―甲府（2026年2月7日JITスタ）秋春制への移行に伴う特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」が7日に開幕する。J3福島に加入したFW三浦知良（58）がアウェーの甲府戦（14時開始）でスタメン入りした。プロ41年目を迎えたカズ。開幕戦出場でJ公式戦の最年長出場記録を58歳346日に更新する。Jリーグのシーズン開幕戦のピッチは17年以来9年ぶり、J公式戦は横浜FC所属の21年3月10