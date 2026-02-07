6日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価は、1200ドル以上値上がりし、終値で初めて5万ドルを超えました。【映像】終値で初めて5万ドルを超えたNYダウ親松聖記者リポ「たった今、ニューヨークダウが史上初めて、5万ドルの大台を突破しました」6日のニューヨーク株式市場は下落が続いていたハイテク関連企業の売りが一服し、株を買い戻す動きが広がりました。また、代表的な暗号資産のビットコインの価格が久しぶりに上昇し