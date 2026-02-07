俳優・水沢林太郎が７日、都内で初写真集「輪−ワッカ−」（ワニブックス）の発売記念イベントに出席した。２３歳の誕生日に発売したメモリアルな１冊。それまでは「写真集自体にそもそも苦手意識があって、写真を撮られるのが正直苦手」だったというが、「ファンの皆さまのためになるのであればそれは身を削ってでも頑張ろうという思いがあって」とし「いざふた開けてみたら、撮影中は本当に楽しかったので、楽しくやりがいが