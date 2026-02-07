犬飼いさんが大きくうなずく『犬を飼うと寄り道できなくなる理由』とは…？帰宅時のわんこの熱烈歓迎が話題を集めており、愛しかないお出迎えには「なんて可愛いの」「寄り道どころか家出れないｗ」「犬って最高」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『犬を飼うと寄り道できなくなる理由』帰宅時、玄関のドアを開けた瞬間に…愛が溢れすぎてる『再会の光景』】 玄関のドアを開けた瞬間…？ 愛犬のお出迎え