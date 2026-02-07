ダイソーで見つけた『アイアン壁掛けインテリア収納（正方形）』。おしゃれなデザインに一目惚れしました♡雑貨屋さんで1000円以上してもおかしくないのに、たった100円と知って驚き！そのまま置くor壁掛けと飾り方を選べるのもうれしいポイントです。持て余していた小物や置き物を可愛くディスプレイできますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アイアン壁掛けインテリア収納（正方形）価格：￥110（税込）耐荷重