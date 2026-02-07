真冬の短期決戦となった総選挙。注目の選挙区の戦いを紹介します。札幌市中央区など４５万人以上の有権者を抱える北海道１区。５人の候補者が乱立し、激戦が展開されています。 道１区中道改革連合・道下大樹候補 選挙期間中、大雪に見舞われた札幌市。雪に埋まった車を見つけ、救助に加わっていた候補者がいました。中道改革連合の道下大樹さんです。（道下大樹さん）「いまやらなければいけないのは物価高対策。無駄な税金