日本ハムの西川遥輝外野手（３３）が７日、沖縄・名護での１軍の紅白戦に７番・中堅でスタメン出場。いきなり死球のアクシデントに見舞われた。２回の第１打席、育成右腕・松本の１４７キロの直球が右膝に直撃するアクシデント。その場に倒れ込み、数分間悶絶。担架も登場する事態となったが、自力で一塁に向かった。次の回の守備では、中堅から指名打者に回った。