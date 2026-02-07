今大会のリンクは厚いフェンスに遮られ、背中を叩いて送り出す、いつものルーティンはできない。手を取り、目を閉じて集中する坂本花織（２５）＝シスメックス＝と中野園子コーチ。かすかに聞こえてきた「届かない」という声が、こちらの緊張感をも高めた。だが、坂本は揺れない。３度目の五輪を迎える自信が映り込む。その姿に、こちらもまた撮影のスイッチが入った。