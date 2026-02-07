中日は７日、沖縄・北谷キャンプで初めてシートノックを行い、ジェイソン・ボスラー内野手が石川昂弥内野手とともに三塁の守備に着いた。軽快な動きを披露。昨季は主に一塁を守ったが、新外国人のミゲル・サノー内野手の加入により、今季は三塁での起用も想定される。サノーも一塁で参加。福永裕基内野手は二塁に入った。