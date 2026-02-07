阪神・木浪聖也内野手が７日、沖縄・宜野座キャンプのシート打撃で猛アピールした。若手やベテラン中心の具志川組で汗を流しているが、この日はシート打撃に参加するため宜野座へ。ネット裏で藤川監督が見守る中、湯浅が投じた初球の直球を左前にはじき返した。新助っ人のディベイニーや小幡と遊撃のレギュラーを争う実力者が、力を示した。