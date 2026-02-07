巨人の育成ドラフト５位・知念大成外野手（２５）＝オイシックス＝が７日、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）で右越え二塁打を放ち、パンチ力をアピールした。石川達也投手と対戦。２球目の内角変化球に腕をたたんで反応し、右翼の頭上を越える長打性の打球を放った。３日のフリー打撃では６０スイングで８本のサク越え。昨年のイースタン打点王が、長打力を存分に示している。