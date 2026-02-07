日本ハムの万波中正外野手（２５）が７日、紅組の３番・右翼でスタメン出場し、初回の守備で今季初のレーザービームを発動。二塁から本塁を狙った田宮の本塁刺殺に成功した。打撃でも初回１死一塁から中前打を放ち。好守で存在感を放った。