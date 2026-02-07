イングランド・プレミアリーグのクリスタルパレスに所属する日本代表MF鎌田大地について、グラスナー監督が6日、「鎌田大地が復帰し、今週フルトレーニングをこなした。（8日の）ブライトン戦にも出場できる予定だ」と明かした。鎌田は昨年12月14日のマンチェスターC戦で右太腿裏を負傷し、公式戦11試合を欠場している。ブライトンにはMF三笘薫が所属し、実戦復帰がかなえば日本人対決となる。指揮官は先月30日の段階で「今