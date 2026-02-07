2023年の京都ハイジャンプ（J・G2）を制したダイシンクローバー（せん10・美浦・戸田博文厩舎）が、2月6日付で競走馬登録を抹消した。今後は乗馬となる予定だが、行き先は未定となっている。【京都ハイジャンプ】ダイシンクローバーが激戦を制する…人気2頭が落馬乗馬の予定ダイシンクローバーは2016年4月9日生まれ。父キンシャサノキセキ、母ヒシディーバという血統で、馬主は大八木信行氏。JRA通算成績は44戦6勝で、獲得賞金