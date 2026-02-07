【モデルプレス＝2026/02/07】歌手でタレントの中川翔子が、7日放送のフジテレビ系新料理バラエティ番組「ミキティダイニング」（10時25分〜）に出演。妊娠中に夫と喧嘩し「3日間プチ家出」をしていたことを明かした。【写真】40歳歌手「手が大きくて愛感じる」夫が息子抱く姿◆中川翔子「マッサージしてくれたりとか」妊娠中の夫の様子明かす2023年4月に一般男性との結婚を発表し、2025年9月に双子男児を出産した中川。妊娠中の夫