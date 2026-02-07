ミラノ・コルティナ五輪開会式が2026年2月7日（日本時間）に行われ、ギリシャ代表の旗手を務めたネフェリ・ティタ（22）に熱い視線が注がれた。 開会式は、ミラノのジュゼッペ・メアッツ‍ァ競技場で日本時間午前4時にスタートした。「これこそ美しすぎるって言葉使って良いレベル！」 今回は、新たな取り組みで行われ、史上初となる聖火台が２つ、各国・地域の選手団は４か所に分かれ、それぞれ同時に進行した。 日本選手団