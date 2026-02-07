国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）の会長として初の五輪開会式に臨んだカースティ・コベントリー氏は、髪を結い、黒いスーツ姿で選手たちに呼びかけた。「人間性の強さは、勇気、思いやり、そして優しさから生まれる。あなた方はこれから２週間、夢を追い、挫折から立ち上がることで、人とは何かを示してくれるだろう。これが五輪の魔法だ」。会場からも大きな拍手が起きた。