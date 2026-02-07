「信用金庫」と聞くと、地域に根ざした温かいイメージがある一方で、自分にはあまりなじみがないと感じている方も多いのではないでしょうか。しかし、最近ではインターネット支店を設け、全国から誰でも利用できるケースが増えており、とても魅力的なキャンペーンを展開していることがあります。今回は、手厚い高金利キャンペーンを打ち出している「信用金庫」と、身近な金融機関として安心感を誇る「ゆうちょ銀行」を比較します。