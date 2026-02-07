言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、日常的な表現から生き物の名前、そして少し文学的な響きのある言葉などを集めました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。ふ□□ちせ□□ちす□□め□□んヒント：北の海に住む大きな牙が特徴の動物を何と呼ぶ？答えを見る↓↓↓↓↓正解：いう正解は「いう