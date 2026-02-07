8日の衆議院選挙・投開票日を前に、広島県内では投票所の設置が進んでいます。 広島市安佐南区の山本小学校では、広島市の職員ら１２人が記載台や投票箱の組み立て・設置などを行いました。また、３６年ぶりに開催される真冬の総選挙対策としてストーブが設置されました。 広島県選挙管理委員会によりますと、県内では１２１５カ所の投票所が設置される予定です。 前回の衆議院選挙では、広島県の小選挙区の投票率は全国