7日朝、新潟市西区の集合住宅の一室で火事がありました。火元の部屋から1人の遺体が見つかっています。火事があったのは新潟市西区五十嵐2の町にある木造2階建てアパート（全18室）の1階の一室です。午前8時10分過ぎ、この建物の居住者から「1階から火が出ている」と消防に通報がありました。火は約3時間後に消し止められましたが、火元の部屋から一人の遺体が見つかったほか、隣接する部屋の一部を焼きました。火事の後、火