◇紅白戦紅組―白組（2026年2月7日エナジックスタジアム名護）日本ハムの水谷瞬外野手（24）が、今季“チーム1号”を放った。白組の「1番・左翼」で先発出場。初回先頭で紅組先発のWBC台湾代表右腕・孫易磊（スン・イーレイ）投手から、左越えとなる先制ソロを放った。低めの変化球に体勢を崩されながら、最後は片手一本でスイング。高々と上がった打球は左飛かと思われたが、そのまま風に乗って左翼スタンドへ飛び込ん