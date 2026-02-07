タレント渡辺満里奈（55）が6日夕、X（旧ツイッター）を更新。衆院選（8日投開票）の期日前投票を終えたことを報告した。渡辺は「期日前投票完了！」と書き出し、「投票済証」を手にした写真を掲載。「選挙翌日。自分の思ったように世界は変わらない。けど、投票を続ける。私の声を届け続けるぞー」とつづった。この投稿に対し「芸能界の方が投票を呼びかけてくれるの、いいですね」「投票することが大事だと思います。これから先