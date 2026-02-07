モデル・俳優の水沢林太郎さんが1st写真集『輪-ワッカ-』発売記念イベントに登壇しました。【写真を見る】【水沢林太郎】1st写真集を親友・道枝駿佑に「まだ渡せていないです」2026年は「スーツの似合う役にも挑戦したい」本作は、水沢さんの希望で北海道で撮影。?「ワッカ」はアイヌ語で「水」という意味。「輪（リン）」も林太郎の「リン」につながることもあり、またファンあっての僕という、一つの縁（エン）という意味でつ