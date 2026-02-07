歌手でタレントの中川翔子（40）が、7日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前10時25分）に出演。23年に結婚した夫にひかれた理由を告白した。中川は「旦那さんに初めて会ったときにうれしかったのが、しょこたんをよく知らなかったっていうのが大きかった。一応しょこたんって名前は知ってるけどよくわからないからTikTokを見てくれたらしい。ちょうど私が白塗りでフリーザのコスプレしてるときで」と告白し、藤本