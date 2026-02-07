ロッテの都城キャンプでは、最速１５８キロを誇るドラフト１位の石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝らルーキー４選手が、訪れたマリーンズサポーターに同社のお菓子「パイの実」を手渡しするファンサービスを行った。寒風吹きすさぶ中、列を作ったファンに一人ひとり、手渡しした。至近距離での交流に、カモメ党も自然と笑顔になっていた。石垣は６日に２度目のブルペン入り。捕手を立たせ、全て直球で２０球を投げ、トラック