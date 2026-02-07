◆日本ハム紅白戦（７日・名護）日本ハムの水谷瞬外野手が、チーム１号を放った。白組の「１番・左翼」でスタメン出場。初回先頭で打席に入ると、紅組先発・孫易磊に最速１５３キロの真っすぐで追い込まれたが、カウント２―２からの６球目、初めての変化球を高々と打ち上げた。左翼・今川が１度は落下点に入ったかと思われたが、左翼方向への強風に乗った打球は落ちてこず、そのまま左翼フェンスを越えた。変化球にタイミ