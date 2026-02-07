若者の県外転出が続く中、地元定着、Uターン促進に向けて産学官が連携する会議が鹿児島市で開かれました。 産学官で連携した「かごしまで働きたい若者応援会議」は、若者に地元で働く魅力を知ってもらおうと鹿児島市が開催。県経営者協会や鹿児島大学、鹿児島労働局など17の団体が参加しました。 県のまとめでは、県内では、18歳を境に若者が県外の企業に就職するなどして人材が不足しています。 これを受け、会議では、