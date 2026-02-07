タレントの中川翔子が7日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。子育ての悩みについて語った。中川は昨年9月に双子の男児を出産。MCのお笑いコンビ「品川庄司」庄司智春から、夫は子育てに参加しているかと聞かれる場面があった。「凄く子煩悩でありがたかった」と感謝し「“俺が見てるから映画とか見て自由にしてきて良いよ”って言ってくれる」と説明。しかし「ありがたいなと思うんですけど