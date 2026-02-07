◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第2クール3日目(7日、宮崎市)春季キャンプの第2クール3日目がスタートしている巨人・1軍キャンプ。サンマリンスタジアムでは午後からライブBPが行われました。最初の投手として登板したのは赤星優志投手。変化球などもしっかりと投げ込み、岸田行倫選手や中山礼都選手、リチャード選手などにヒット性の当たりを許しません。この上々なピッチングには実況席からも「うーん！」といった、うなり声が