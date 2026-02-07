イタリア北部、約２万２０００平方キロ・メートルの広大な地域に点在する会場で同時進行で行われた開会式。プレダッツォでは屋外ビジョンの映像に流れる他会場の仲間と歩みを合わせるように行進する選手の姿があった。二つの開催地の名が並び、選手たちの舞台となるのは複数の会場群。五輪の歴史に新たな一ページを刻む大会の幕が開いた。近年、五輪は回を重ねるごとに開催都市への財政負担が増え、２０１４年ソチ冬季五輪の経