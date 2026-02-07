◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第2クール3日目(7日、宮崎市)FAで日本ハムから巨人に移籍し、新天地でのキャンプに参加している松本剛選手。ここまでの春季キャンプや今後の意気込みについて語りました。ここまでの春季キャンプについては「順調にできていますし、新しいユニホームを着てすごく新鮮な気持ちでフレッシュに出来ています」と充実したコメント。幼少期から巨人ファンだったこともあり「小さい時にたくさんレプリカ