阪神の沖縄・宜野座キャンプで7日、2度目のシート打撃が行われ、石井大智投手（28）が登板した。ピッチコムとWBC公式球を使用し、打者3人を相手に17球を投じた。先頭の島田を一ゴロに打ち取り、続く新外国人のキャム・ディベイニー（前パイレーツ）からは三振を奪った。3人目に打席に入った佐藤輝との注目の対決はフルカウントまで追い込み、8球目に中飛に打ち取った。