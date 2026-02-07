ギタリスト山本恭司（69）が7日までにインスタグラムを更新。衆院選（8日投開票）の期日前投票に行ったことを報告した。山本は「昨日は期日前投票を済ませてからランチに近所のお蕎麦屋さんへ。湯葉や鴨をつまみに七賢のぬる燗を1合」と記し、ソバやお酒の写真などを公開した。続けて「しかし、これまでいつも行っていた投票所は今回は閉められて使えず出直したし、投票入場券も結局届かず。免許証とかの本人確認も無しで投票OKで