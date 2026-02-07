今や捜索や物資の輸送など様々な場面で利用が進むドローン。今、東海地方発の純国産ドローンが新しい産業として期待されています。素材も注目なそのドローンを取材しました。 【写真を見る】時速120キロで飛ぶ“段ボール!? 修理はガムテープで 安い･軽い･高性能な国産ドローン 災害時の捜索や“防衛装備”への期待も 猛スピードで空を飛ぶ物体。最高時速は120キロ。一見、飛行機の様