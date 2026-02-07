J2・J3百年構想リーグEAST-B第1節が7日に行われ、福島ユナイテッドFCは敵地でヴァンフォーレ甲府と対戦する。14時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、福島に今季加入した“キングカズ”ことFW三浦知良が先発入りを果たした。出場すれば、自身の持つJリーグ最年長出場記録を58歳346日に更新。Jリーグでは2021年3月10日のJ1第3節・浦和レッズ戦以来、1795日ぶりとなる。以下、両チームの先発メンバー[ヴァンフ