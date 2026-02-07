【その他の画像・動画等を元記事で観る】 星野源が2月6日、韓国・インスパイアアリーナにて単独ライブ『Gen Hoshino Live in Korea “約束”』を開催した。 ■特別仕様のセットリストでステージは進行 2025年9月に行った初のソウル公演の際、スペシャルゲストのイ・ヨンジに促されて韓国語で宣言した「また頻繁に来ます！」との「約束」を早くも実現した。 この日のために組んだ特別仕様のセットリストで臨んだラ