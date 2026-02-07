この記事をまとめると ■車内エンタメの主役がCD・DVDからスマホやUSBメモリーなどへと変化している ■限られたスペースとコストを考えれば主要な対応メディアにシフトするのは自然だろう ■それでも車内でCD・DVDを楽しみたい場合は機器選びや運用で解決することができる なぜカーナビからCD・DVDドライブが減っているのか 近年、メーカー純正カーナビや社外カーナビ、ディスプレイオーディオからCD・DVDドライブが省かれる、デ