タレントの中川翔子が7日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。子育てについて語った。中川は双子の男児を昨年9月に出産。子育てでは苦労することも多いと話し「母に助けてもらうときもある」と明かした。しかし、母が帰宅した頃を見計らったかのように、双子の「ダブル泣き」が始まることもしばしば。「オーケストラのようにギャーギャーってなるから、最近あみ出したんです“メゾネット抱き