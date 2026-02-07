モデルで女優の百瀬夢奏（15）が7日、一部週刊誌に報じられた喫煙写真流出について所属事務所がコメントを発表した。7日に「FRIDAYデジタル」が「百瀬夢奏が未成年喫煙＆飲酒で無期限活動自粛」という内容の記事を配信。事務所は事実関係について「SNS上で拡散されております喫煙の写真につきまして、本人に確認いたしましたところ、事実であることが判りました。また、併せて飲酒の事実についても確認致しました」と報告。