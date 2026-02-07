2月8日に投開票が行われる今回の衆議院選挙。16日間という超短期決戦の中で、どこまで各政党は政策を市民に届け、支持を得られるのか。『ABEMA Prime』では、この衆院選でも政党研究を実施。今回は、参政党の松田学参院議員に話を聞いた。【映像】神谷代表「男は男、女は女」発言（詳細）■ 参政党に聞く“10の質問”まずは、各政党共通の10個の質問をぶつけた。Q1. 自分たちの党を一言で言うと？ 国民運動。日本を将来