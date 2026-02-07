７日の小倉６Ｒ（芝２０００メートル）で３番人気のクラウンインジエア（牡３歳、栗東・藤岡）が大外枠から積極的にハナを奪って逃げ切り勝ち。騎乗した小林美駒騎手（２０）＝美浦・鈴木伸＝は、今年のＪＲＡ２勝目、同通算６８勝目をマークした。藤岡厩舎の先輩Ｇ１馬であるジャックドールの全弟という良血。パートナーをデビュー４戦目で初勝利へと導いた小林美駒は「作戦通りでした。テンションが高い点は心配でしたけど、